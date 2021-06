Croatia garanteaza ca protejeaza frontierele externe ale Uniunii Europene si drepturile omului in cazul migrantilor, a declarat miercuri comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, referitor la posibila intrare a acestei tari in spatiul Schengen, informeaza HINA. Comisia Europeana a prezentat miercuri o strategie pentru consolidarea frontierelor externe ale spatiului Schengen si pentru evitarea controalelor introduse de mai multe tari in interiorul acestei zone de libera circulatie incepand din 2015 si accentuate de pandemie si i-a solicitat Consiliului sa dea unda verde ''cat…