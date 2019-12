Stiri pe aceeasi tema

- Croatia trebuie sa reformeze sistemul de salarizare din sectorul public si sa investeasca mai mult in infrastructura, inclusiv in servicii digitale, pentru a evita majorarea datoriei, se arata intr-un raport publicat luni de reprezentantii Fondului Monetar International (FMI), dupa vizita anuala…

- Producatorul auto francez Renault se apropie de finalizarea listei cu candidati pentru functia de director executiv al companiei, aceasta s-ar putea sa fie completa pana la finalul anului, a anuntat Jean-Dominique Senard, presedintele Renault, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț…

- Partidul Fidesz aflat la guvernare in Ungaria ar putea parasi Partidul Popular European, dupa ce a primit semnale amestecate in legatura cu intentiile PPE dupa suspendarea formatiunii din grup, a declarat vineri premierul Viktor Orban. PPE a suspendat Fidesz in martie din cauza ingrijorarii…

- ​​​Compania Mc Donald`s a fost nevoita sa îl concedieze pe șeful executiv Steve Easterbrook dupa ce informațiile ca acesta ar avea o relație cu o angajata au fost confirmate. Chiar daca relația era una consensuala, aceasta era împotriva politicii companiei, potrivit BBC.Șeful executiv…

- Fostul premier al Pakistanului, Nawaz Sharif, a fost eliberat condiționat vineri din motive medicale, a declarat avocatul acestuia, citat de agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax.„Am solicitat eliberarea condiționata pe fondul starii sale de sanatate, care se inrautațește. Are nevoie…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, de la care PSD a lipsit, ca luni sau cel tarziu marți va desemna un prim-ministru, el spunand ca este nevoie sa se instaleze urgent un nou guvern, de tranziție, și ca este destul de clar ca ne indreptam…