Croația expulzează 24 de angajați ai ambasadei Rusiei Croația a expulzat 24 de angajați ai ambasadei Rusiei din cauza „agresiunii brutale” impotriva Ucrainei, a anunțat Ministerul croat de Externe, citat de The Guardian. Ministerul a precizat ca ambasadorul rus a fost convocat in semn de protest fața de „agresiunea brutala asupra Ucrainei și numeroasele crime comise (acolo)”. „Partea rusa a fost informata cu […] The post Croația expulzeaza 24 de angajați ai ambasadei Rusiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Croația a anunțat, luni, ca expulzeaza 24 de angajați de la ambasada rusa ca urmare a invaziei rusești in Ucraina și a agresiunii brutale a Rusiei impotriva țarii vecine, scrie Reuters . Printre cei 24 de angajați expulzați se numara 18 diplomați. Conform ministerului de externe croat, ambasadorul…

- Ministrul austriac de Externe a anunțat, joi dimineața, ca Austria va expulza trei diplomați ruși de la ambasada din Viena și unul de la consulatul din Salzburg, transmite The Guardian. Reuters a scris ca un purtator de cuvant al ministerului de Externe a declarat ca oficialii ruși s-au comportat intr-un…

- Delegațiile rusa și ucraineana au sosit, marți, la Istanbul, pentru primele discuții fața in fața dupa mai bine de doua saptamani. Cel mai ambițios obiectiv al Ucrainei la discuțiile din Turcia este un acord de incetare a focului, a spus ministrul de Externe al Ucrainei. In legatura cu presupusa otravire…

- Bulgaria expuleaza zece diplomati rusi din cauza unor ”activitati neconforme Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice”, anunta intr-un comunicat Ministerul bulgar de Externe, relateaza AFP. Aceasta formula este folosita adesea in vederea semnalarii unor activitati de spionaj. Cei zece rusi…

- Peste 1.000 de straini s-au alaturat Ucrainei, in lupta impotriva Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de Externe, citat de agenția DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte impreuna cu poporul ucrainean impotriva agresorilor. Numarul lor a trecut deja de…

- Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au inceput luni la ora 12.00, ora locala din Belarus (ora 11.00 – ora Romaniei). In debutul discuțiilor, Ministrul de Externe al Belarus, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din Ucraina și Rusia, asigurandu-i pe membrii acestora ca ar trebui sa se…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…