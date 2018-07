Stiri pe aceeasi tema

- TVR LIVE VIDEO CROATIA DANEMARCA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO TVR. CROATIA - DANEMARCA, meci din optimile de finala de la CM 2018, va fi arbitrat de Nestor Pitana (Argentina). TVR transmite, duminica, de la ora 21:00, CROATIA DANEMARCA LIVE STREAMING ONLINE VIDEO. TVR LIVE VIDEO CROATIA DANEMARCA…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci al zilei este cel in care Spania infrunta reprezentativa țarii gazda, Rusia. Ibericii sunt mari favoriți, chiar daca in faza grupelor au avut dificultați. Defensiva spaniola nu a fost la nivelul cu care ne obișnuise, cuplul Ramos - Pique fiind adesea…

- Franța - Argentina. Primul meci este o adevarata finala de campionat mondial. Franța a caștigat grupa C, dupa ce a batut Australia și Peru și a remizat cu Danemarca. Argentina, in schimb, a avut emoții...

- Selectionerul echipei Croatiei, Zlatko Dalic, aliniaza doar doi titulari obisnuiti in meciul cu Islanda, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), la Rostov pe Don (Rostov Arena, TVR 2), in Grupa...

- Franta, care si-a asigurat calificarea in optimile Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, va disputa o veritabila finala a Grupei C, marti, de la ora 17,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), contra Danemarcei, pe...

- Vicecampioana mondiala Argentina are o revansa de luat dupa debutul nefericit (1-1 cu Islanda) la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, dar poate meciul cu Croatia, de joi, de la Nijnii Novgorod (21,00, ora...

- DANEMARCA - AUSTRALIA LIVE la CM2018. ONLINE STREAM TVR HD plus - VIDEO. Danemarca, fosta adversara a Romaniei in preliminarii, este cotata cu prima sansa in partida cu Australia, joi, de la ora 15,00 (ora...

- PROGRAMUL MECIURILOR CM 2018 Programul meciurilor de joi, 21 iunie: 15,00 (ora Romaniei) Danemarca - Australia, la Samara (Samara Arena, TVR 1, TVR HD), in Grupa C 18,00 (ora Romaniei) Franta - Peru, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena, TVR 1, TVR HD), in Grupa C 21,00…