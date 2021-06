Croaţia: Consiliul Europei denunţă 'persistenţa' discriminărilor împotriva minorităţilor naţionale Discriminarile impotriva minoritatilor nationale 'persista' in Croatia, mai ales impotriva comunitatilor roma si sarba, a atras atentia Consiliul Europei intr-un raport publicat joi, informeaza AFP. In raport, Comitetul consultativ pentru protectia minoritatilor nationale recunoaste ca in Croatia a fost adoptata o legislatie si au fost puse in aplicare programe pentru 'a favoriza egalitatea de tratament' si a raspunde cazurilor de discriminare. Dar, in fapt, observa Comitetul, 'discriminarile impotriva unor persoane apartinand anumitor grupuri persista, mai ales impotriva minoritatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

