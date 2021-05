Stiri pe aceeasi tema

- Cererea Croatiei de aderare la spatiul de libera circulatie Schengen ar putea fi luata in considerare separat de "pachetul" de solicitari ale Romaniei si Bulgariei, ale caror candidaturi sunt blocate de mai multi ani, a relatat joi cotidianul croat Vecernji List, citat de agentia de presa HINA, scrie…

- Presa internaționala publica marturiile pasagerilor din zborul FR4978, forțat de un MiG 29 belarus sa-și schimbe cursul și sa aterizeze la Minsk, sub pretextul ca la bord s-ar afla o bomba.

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) solicita masuri "sporite" de siguranta partenerilor europeni in contextul in care un sofer roman de TIR a murit injunghiat intr-o benzinarie din Franta. "Presa franceza a anuntat moartea tragica a unui sofer roman de TIR care a fost injunghiat…

- Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana in ce privește ponderea angajaților care lucreaza de acasa, cu un procent de 2,5% și se afla doar inaintea Bulgariei, in care procentul este de 1,2%. Alte state-membre cu o pondere mica a angajaților care lucreaza de acasa sunt Croația (3,1%) și…

- Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din majoritatea tarilor europene, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez, transmit AFP si EFE. Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus “sub 500 de cazuri la 100.000 de…

- Dumitrița Gliga a depus o interpelare adresata ministrului Afacerilor Interne, Lucian Nicolae BODE, ministrului Justiției, Stelian-Cristian ION și ministrului Afacerilor Externe, Bogdan AURESCU cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. „La 1 ianuarie 2021, țara noastra a intrat in cel de-al…

- Judecatorii turci au condamnat vineri doi foști șefi ai poliției și doi foști ofițeri de securitate la închisoare pe viața în dosarul uciderii jurnalistului turc de origine armeana Hrant Dink, a scris mass-media locala, potrivit France24. 76 de suspecți s-au confruntat cu acuzații, inclusiv…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, ca nu exista argumente pentru ca Romania sa se mai afle in afara Spatiului Schengen, atata timp cat indeplineste toate criteriile tehnice, potrivit Agerpres. Citește mai departe...