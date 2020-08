Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a anuntat sambata ca va reintroduce unele restrictii pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Autoritatile de la Zagreb au raportat inca 306 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. In prezent in Croatia sunt 2.052 de cazuri active…

- Autoritațile italiene au adoptat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania. Conform informațiilor oficiale comunicate de catre autoritațile italiene, persoanelor care sosesc in Republica Italiana și care in ultimele 14 zile s-au…

- Creșterea numarului de cazuri de coronavirus din ultimele saptamani din Romania determina autoritațile din mai multe state europene sa ia masuri drastice. Astfel, Austria și Belgia și-au inchis porțile pentru romani, cei care ajung in aceste state fiind nevoiți sa stea in carantina.

- Persoanele care vin din tari membre ale UE si Spatiului Economic European in care numarul cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori este mai mic sau egal cu cel din Romania in perioada similara sunt exceptate de la carantina/izolare. Lista staetelor care…

- Autoritatile croate au anuntat joi ca vor extinde masurile de sprijin financiar pentru economie, permitand unor firme afectate de coronavirus sa introduca o saptamana de lucru mai scurta, transmite Reuters.De la debutul pandemiei de COVID-19 in luna martie, guvenul de la Zagreb a injectat…