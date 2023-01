Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a adoptat euro si a aderat la spatiul Schengen de libera circulatie, doua etape majore pentru aceasta mica tara din Balcani, care a intrat in Uniunea Europeana in urma cu aproape un deceniu, noteaza AFP. Romania este in Uniunea Europeana cu mult inaintea Croației, dar țara noastra a ratat…

- O aderare a Romaniei la spatiul Schengen, de libera circulatie, este posibila anul viitor, considera presedintele Klaus Iohannis. Prezent la Bruxelles, unde maine incepe reuniunea sefilor de state si de guverne din Uniunea Europeana, presedintele a mai spus ca nu sustine o decuplare a tarii noastre…

- „Pretextul fabricat de Austria pentru a impiedica intrarea Romaniei in spațiul Schengen ne arata, o data in plus, cat de pagubos este principiul unanimitaților care sta la baza mecanismului decizional din Uniunea Europeana. Nu al majoritaților (absolute, calificate), ci al unanimitaților care pe noi,…

- Vot negativ, astazi, la Bruxelles, in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen de libera circulatie incepand cu 1 ianuarie, desi la reuniunea ministrilor europeni de interne majoritatea statelor membre s-au pronuntat ‘pentru’ si doar 2 impotriva. Decizia avea insa nevoie de unanimitate,…

- Astazi, prin votul impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schengen, Austria a demonstrat, fara echivoc, ca s-a decuplat de Europa! Am convingerea ca Partidul Social Democrat va continua sa depuna toate eforturile pentru ca Romania sa fie admisa in Schengen, așa cum am facut-o și cand a fost vorba de…

- Comisia Europeana, prin Ylva Johansson, a sustinut un discurs emotionant prin care cere acceptarea a trei state, inclusiv a Romaniei, in Uniunea Europeana. "Schengen este cea mai mare zona de libera circulatie din lume. 3,5 milioane de oameni trec granitele in fiecare zi pentru munca, studii, placere.…

- Comisarul European, Ylva Johansson, a spus ca Romania, Bulgaria și Croația sunt pregatite și trebuie sa adere la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Croații au inceput numaratoarea inversa pentru aderarea la Schengen. De la 1 ianuarie 2023, Croația devine membra a spațiului de libera circulație. Deși Romania a intrat in Uniunea Europeana inaintea Croației, soarta noastra, in privința Schengen, ramane deocamdata incerta.