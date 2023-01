Croaţia a intrat în Spaţiul Schengen şi în zona euro La miezul noptii, odata cu intrarea in noul an, Croatia a spus adio monedei sale, kuna, devenind al 20-lea membru al zonei euro. In acelasi timp, este cel de-al 27-lea stat care a aderat la Spatiul Schengen, o zona vasta in care peste 400 de milioane de persoane pot calatori liber, fara controale la frontierele interne. Ziarele locale au salutat sambata cele doua evenimente, cotidianul Vecernji List numindu-le “incununarea aderarii la UE” pentru Croatia. Duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este asteptata sa participe la marcarea oficiala a acestui dublu eveniment. Tara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

