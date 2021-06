Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a inceput luni sa vaccineze impotriva noului coronavirus minorii cu varste cuprinse intre 12 si 16 ani cu serul de la Pfizer/BioNTech, desi deocamdata acest pas l-a facut doar regiunea maritima Primorsko-Goranska, a carei capitala este portul adriatic Rijeka, relateaza EFE. Este ceea ce a confirmat…

- Copiii cu vârste între 12 și 15 ani se pot vaccina anti-COVID, începând de miercuri, 2 iunie, au anunțat autoritațile. Programarile se fac pe platforma RO Vaccinare, de pe conturile parinților. Copiii vor fi imunizați…

- Prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu, a mers la terasa Veranda by Hush din Pitești pentru a fi alaturi de oamenii care au ales sa se vaccineze. Astazi, HoReCa a dat din nou dovada de responsabilitate și implicare in lupta cu pandemia de Covid19. La terasa Veranda by Hush, Asociația Patronala HoReCa…

- Adolescenti cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani au inceput joi sa se vaccineze impotriva covid-19 pe intregul teritoriu al Statelor Unite, dupa extinderea, saptamana aceasta, a autorizarii vaccinului aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech la aceasta categoerie de varsta - care reprezinta 17…

- Incepand de astazi, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iași s-a deschis inca un flux de vaccinare fara programare, anti-COVID-19. Programul de funcționare este 8.00-20.00, iar serul administrat este Pfizer/BioNTech. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- Astazi a inceput vaccinarea pentru operatorii economici mari. Lisa Draxlmaier este prima companie din Argeș care a solicitat și in care a inceput procesul de vaccinare. Prefectul Emilia Mateescu a fost cu aceasta ocazie intr-o vizita de lucru la compania Lisa Draxlmaier, unde s-au asigurat condițiile…

- Singapore, cea mai mica țara din sud-estul Asiei, a fost clasificata recent drept cel mai bun loc de trait in pandemie. Țara a vaccinat o 20% din populația de 5,7 milioane de locuitori, iar pentru a accelera campania autoritațile au recurs inclus la muzica disco, relateaza The Guardian.”V este pentru…