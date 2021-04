Stiri pe aceeasi tema

- Inasprirea restricțiilor cauzeaza reacții neașteptate. Daca unii oameni stau in case și evita aglomerațiile, alți aleg sa petreaca chiar și cu prețul incalcarii legii. Bucureștiul a intrat in scenariul roșu de mai multe saptamani, barurile și restaurantele de aici fiind inchise, insa, intr-un club…

- 40 de luni de inchisoare au primit autorii unui jaf armat pentru cateva sute de role de hartie igienica. Atacul a avut loc anul trecut, la Hong Kong, pe fondul unei isterii colective cauzate de epidemia de coronavirus. Vezi și: Economistul-șef BNR, Valentin Lazea, propune concedierea a 300.000…

- 40 de luni de inchisoare au primit autorii unui jaf armat pentru cateva sute de role de hartie igienica. Atacul a avut loc anul trecut, la Hong Kong, pe fondul unei isterii colective cauzate de epidemia de coronavirus.

- Autorii unui jaf armat pentru cateva sute de role de hartie igienica anul trecut la Hong Kong au fost condamnati joi la peste trei ani de inchisoare, a informat presa locala, potrivit AFP. Cei trei barbati, care, inarmati cu cutite, furasera aproximativ 600 de role de hartie igienica, au fost condamnati…

- Simona Hapciuc a facut parte din echipa Faimoșilor, la Survivor Romania . Dupa ce a sosit in țara, aceasta a facut dezvaluiri neașteptate. Ea a povestit totul intr-un live, cand fanii i-au adresat tot felul de intrebari privind igiena concurenților. „Și mai mult, nu exista toaleta sau ceva improvizat…

- Concluziile corpului de control al Ministerului Sanatații la Spitalul Județean Sibiu in perioada in care se numarau zeci de morți zilnic arata ca tragediile puteau fi evitate, dar a fost un management defectuos: deși pe hartie erau 43 de locuri ATI COVID, in realitate erau doar 12. Citește…

- Copiii foarte mici, mai ales cei cu varsta de pana in 3 ani, cunosc mediul inconjurator cu ajutorul feței și a buzelor și de aceea ei introduc diverse obiecte in gura, a explicat la Digi24 dr. Mihai Craiu, medic pediatru. Riscul de accident și de obstrucție a cailor aeriene este foarte mare.

- Anul 2020 contureaza pentru prima data harta turistica a Romaniei. Fara turism de business Capitala si Clujul ies din carti. Constanta a fost cel mai vizitat judet in 2020, Brasovul urca pe doi, iar Capitala coboara pe locul trei. In 2019, Bucurestiul a fost cel mai vizitat oras din Romania, atat…