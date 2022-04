Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) și-a redus prognoza pentru creșterea comerțului mondial in acest an la 3% de la 4,7%, din cauza impactului razboiului dintre Rusia și Ucraina. „Reverberațiile economice ale acestui conflict se vor extinde cu mult dincolo de granițele Ucrainei”, a declarat directorul…

- Banca Mondiala a revizuit in scadere estimarea privind cresterea economiei Romaniei in 2022, cu 2,4 puncte procentuale fata de previziunile din ianuarie, la 1,9%, avertizand ca riscurile de incetinire, legate de razboiul din Ucraina si evolutia variantelor de Covid-19, sunt ridicate. Pentru 2023,…

- Parlamentul European și-a exprimat indignarea fața de atrocitațile comise de catre forțele armate ruse in Ucraina și solicita ca autorii crimelor de razboi sa fie trași la raspundere. Mai mult, cu o larga majoritate, europarlamentarii au votat pentru a cere sporirea masurilor punitive impotriva regimului…

- Consiliul Uniunii Europene a definitivat, luni seara, procedura de aprobare a setului de sanctiuni suplimentare propuse vineri de Comisia Europeana impotriva Rusiei, anunta Presedintia franceza a institutiei europene. „Consiliul UE a aprobat al patrulea set de sanctiuni in coordonare cu partenerii nostri…