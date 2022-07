Crize, amăgiri şi limpeziri Intre cei 12 ucenici mai apropiati, Mantuitorul a ales si pe doi care aveau sa comita acte de tradare cumplite: este vorba despre Iuda, cel care L-a vandut, si despre Petru (Chefa), cel care s-a lepadat de trei ori de El, in mod public. Nu stia Domnul pe cine alege? Nu vedea El in inima lor si nu sesiza slabiciunea lor? Ba da, cu siguranta, da. Ba chiar vedem ca ii si avertizeaza pe fiecare dintre cei doi ca vor face respectivul gest de tradare. Atunci? De ce i-a mai tolerat langa Dansul, ba le-a mai si incredintat misiunea de a propovadui Evanghelia si le-a dat puterea de a face minuni (cf.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

