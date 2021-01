Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 20 ianuarie, noul președinte ales Joe Biden va fi investit in SUA, țara aflata in stare de alerta maxima, in urma violențelor din Washington, D.C. Mandatul președintelui Trump a inceput sub promisiunea unui „zid mare și frumos” intre SUA și Mexic. De-a lungul celor patru ani, a fost simbolul…

- COMEMORARE… Eroii vasluieni care și-au jertfit viața la Revoluția din 22 decembrie au fost comemorați de familii dar și de autoriațile locale și județene. Ceremonia s-a desfașurat intr-un cadru mai restrans, fața de anii anteriori, din cauza condițiilor restrictive impuse de pandemie. Manifestarea a…

- In afara de intensificarea nuanței inchise a parului, frunzele de nuc sint ingredientul esențial in cadrul multor rețete care iți protejeaza pielea, regleaza menstruația, normalizeaza digestia și elimina stresul. Incearca și tu cele 10 tratamente naturiste cu frunze de nuc pentru a avea multa energie…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac va depune coroane de flori, in semn de pretuire pentru eroii tarii, ca parte a Ceremonialului militar care se va desfasura la Monumentul Eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial, Cimitirul Central Constanta.Cu ocazia…

- Filmați în graba în mijlocul împușcaturilor în timp ce luptau pentru salvarea primilor raniți, inclusiv a unui ofițer de poliție, doi tineri austrieci au fost salutați marți pentru vitejia lor în timpul atacului jihadist de la Viena, potrivit AFP.Într-un videoclip…

- Sambata, 31 octombrie Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamna sau Sambata Morților. Mai ales in Ardeal, sarbatoarea celor care nu mai sunt printre noi este extrem de importanta și se ține de catre credincioși…

- Pelerinajul Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei, are loc pe Dealul Patriarhiei. Acesta are o durata de trei zile. Moaștele au fost scoate afara duminica dimineașța. In aceasta privința, autoritațile au luat niște decizii in ceea ce privește pelerinajul din acest an. Iata ce semnificație…

- Profesorii și elevii și-au luat ramas bun, joi, de la directorul Colegiului ”Dragoș Voda”, Vasile Mih, care a murit rapus de coronavirus, scrie Sighet247. Cortegiul s-a oprit in fața liceului, in drum spre cimitir, și a fost primit cu aplauze, lacrimi și flori.”Așa arata o viața de om dedicata școlii!…