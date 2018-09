Criză Venezuela. Maduro, în China. Mișcarea președintelui Ministrul chinez de externe si seful Comisiei Nationale pentru Reforma si Dezvoltare s-au intalnit vineri cu Maduro, potrivit unui comunicat al MAE chinez. Departamente si companii relevante din cele doua tari au semnat o multime de acorduri in cursul intalnirii, a mai spus ministerul, fara sa ofere detalii. ''Plec (in China) cu mari asteptari si ne vom vedea din nou in cateva zile cu mari realizari'', declara Maduro miercuri la televiziunea de stat de pe aeroport, inainte de a pleca spre Beijing. Potrivit MAE chinez, vizita lui Maduro, care se va incheia sambata, are loc la invitatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

