- Criza umanitara din Afganistan se amplifica, si aceasta la o scara si o rapiditate rare, spune Mary-Ellen McGroarty, sefa Programului Alimentar Mondial (PAM) pentru aceasta tara, solicitând comunitatii internationale sa fie mai generoasa, relateaza AFP."Este pentru prima data când am…

- Peste noua din 10 familii din Afganistan nu au destul de mancare, a atentionat vineri ONU, cu cateva zile inaintea unei conferinte menite sa incurajeze colectarea celor 606 de milioane de dolari de care Natiunile Unite au nevoie pentru aceasta tara pana la sfarsitul anului in curs, relateaza AFP.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres avertizeaza cu privire la o ”catastrofa umanitara” in Afganistan si cere fonduri pentru aceasta tara dupa plecarea fortelor americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ”O catastrofa umanitara se profileaza”, a subliniat el, citat intr-un comunicat,…

- Talibanii au devenit acum stapani in Afganistan dupa 20 de ani de razboi și pe fondul retragerii accelerate a trupelor americane. Astfel aceștia au preluat tot controlul asupra orașului iar cei care nu respecta anumite reguli impuse de catre aceștia pot fi pedepsiți.

- Guvernul canadian a declarat vineri ca este pregatit sa primeasca 20.000 de refugiati afgani in cadrul unui nou program de imigrare, din cauza „crizei umanitare emergente in regiune”, relateaza AFP.

- Sanatatea si siguranta oamenilor care traiesc in Afganistan devin aspecte tot mai urgente, in contextul in care talibanii isi continua ofensiva in intreaga tara, au avertizat vineri mai multe agentii ale ONU, potrivit DPA. ''Suntem aproape de izbucnirea unui dezastru umanitar'',…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia…

