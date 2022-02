Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite(SUA) au ordonat retragerea a 160 de soldați americani, aflați in Ucraina, care antrenau fortele ucrainene, pentru a le ”repozitiona in alta parte in Europa”, a declarat sambata purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. Decizia, care priveste soldati din Garda Nationala din Florida…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat ca a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena, prin care cere Rusiei sa explice in detaliu activitațile militare pe care le desfașoara in apropierea teritoriului Ucrainei.

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, relateaza AFP.

- SUA vrea sa trimita 8.500 de militari in Europa. Deja a trimis un avion plin cu armament. Totodata, Olanda, Spania, Franța și toate țarile NATO vor sa trimita nave de razboi, avioane și muniție in Ucraina și in țarile vecine. Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…