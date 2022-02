Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va discuta telefonic in aceasta dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba.„Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat”, conform sursei…

- Pentagonul a informat ca sefii de stat major ai Statelor Unite si Rusiei au vorbit vineri la telefon, in contextul in care Washingtonul se teme ca Rusia va invada Ucraina in zilele urmatoare, transmite AFP. Generalul Mark Milley si generalul Valeri Gherasimov „au discutat despre mai multe domenii de…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, a anuntat, luni seara, ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie, informeaza…

- Rusia a precizat ca nu dorește declanșarea unui razboi dar negociaza in prezent „cu pistolul pe masa” prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, a declarat ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, informeaza Reuters . Diplomatul american a apreciat drept „extraordinara” masarea a zeci de mii…

- La randul sau, agenția Reuters citeaza un oficial cu rang inalt din administrația americana care a declarat ca Statele Unite si aliatii lor sunt gata sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de…

- Turcia a indemnat luni Rusia sa-si abandoneze revendicarile „unilaterale” si sa adopte o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul cu puterile occidentale si NATO cu privire la Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Natiunile occidentale trebuie sa ofere imediat garantii de securitate Rusiei, a afirmat, joi, presedintele Vladimir Putin, reluand acuzatiile privind instalarea de sisteme balistice NATO in Romania si Polonia. Intrebat de un jurnalist Sky News daca Rusia poate oferi garantii ca nu va ataca Ucraina sau…