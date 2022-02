Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat luni ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters. Anul trecut, Londra a trimis deja 100 soldati in Polonia pentru a o ajuta…

- ''Secretarul apararii este bucuros ca Rusia a acceptat invitatia de a avea o intrevedere cu omologul sau. Dat fiind ca ultima intalnire bilaterala intre tarile noastre a avut loc la Londra in 2013, ministrul rus al apararii Serghei Soigu a propus sa se intalneasca la Moscova'', a adaugat sursa citata.Aceasta…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- La 24 de ore dupa prima runda de negocieri dintre Rusia și Statele Unite, aproximativ trei mii de soldați ruși au inceput, marți, exerciții militare cu armament real, inclusiv tancuri, in vestul Rusiei, in zonele apropiate de granița Ucraina, informeaza Reuters , care citeaza agenția de știri Interfax.…

- Rusia a trimis Statelor Unite propuneri de date pentru negocierile privind garantiile de securitate cerute de Moscova, informeaza agentia de presa RIA, citata de Reuters, fara a preciza programul, potrivit Agerpres. Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a declarat ca Rusia nu va accepta niciun…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, a avertizat miercuri Rusia ca ar face "o mare greseala" daca ar ataca Ucraina si a spus ca Londra colaboreaza strans cu aliatii sai din NATO pentru a sprijini Kievul, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Miscarile de trupe rusesti in apropierea…

- Oficialii de la Kiev au declarat pentru Financial Times ca analiza serviciilor secrete occidentale care sugereaza creșterea tensiunilor in iarna aceasta nu se bazeaza doar pe creșterea numarului de soldați ruși de la granița, ci și pe alte informații suplimentare privind intențiile lui Vladimir Putin.…