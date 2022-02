Premiile Oscar 2022. Care sunt filmele nominalizate

Academia Americană de Film a anunțat nominalizările pentru Premiile Oscar din 2022, filmul „The Power of the Dog” difuzat de Netflix având cele mai multe șanse la un premiu după ce a fost nominalizat la nu mai puțin de 12 categorii. Cele mai multe nominalizări le-au avut ,,The Power of the Dog” (12),… [citeste mai departe]