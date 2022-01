Criza ucraineană: Consiliul de securitate al ONU reunit la cererea Statelor Unite Consiliul de securitate se intrunește luni in problema crizei ucrainene la cererea Washington-ului care, impreuna cu aliații sai NATO, intensifica eforturile pentru a descuraja Moscova sa invadeze Ucraina, pregatind in același timp noi sancțiuni contra Rusiei, transmite Euronews. Peste 100.000 de soldați ruși sunt dislocați la frontiera ucraineana, iar Rusia se angajeaza in alte acte de destabilizare vizand Ucraina, ceea ce reprezinta o amenințare clara pentru pacea și securitatea internaționale și a Cartei Națiunilor Unite, a afirmat cu cateva zile in urma ambasadoarea americana la ONU, Linda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

