Cancelarul german Olaf Scholz a cerut luni Rusiei, in cadrul unei vizite la Kiev, sa profite de "ofertele de dialog" menite sa duca la o dezamorsare a crizei ucrainene si a dat asigurari in acelasi timp ca Germania "isi va continua cu hotarare" ajutorul economic si sprijinul pentru Ucraina in contextul tensiunilor cu Moscova, relateaza AFP.

"Activitatile militare ale Rusiei la frontiera ucraineana sunt de neinteles. Nu exista motive rezonabile pentru o astfel de desfasurare militara. Cerem Rusiei sa profite de ofertele de dialog existente", a declarat Scholz intr-o conferinta de presa…