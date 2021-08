Criza transporturilor: prețuri mari, porturi blocate și marfă puțină Vasta rețea de porturi, nave de containere și companii de transport este foarte tensionata, iar costurile sunt in creștere. O veste proasta pentru cumparatori. Dupa peste 18 luni de la pandemie, intreruperea lanțurilor globale de aprovizionare se inrautațește, laolalta cu lipsa de produse de consum. Problemele nerezolvate și apariția variantei Delta inseamna ca firmele și […] The post Criza transporturilor: prețuri mari, porturi blocate și marfa puțina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

