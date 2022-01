Criza transportului din Capitală: Greviștii STB refuză întâlnirea propusă de conducere, din cauza unei condiții impuse Intalnirea anunțata pentru luni, ora 9 dimineața, are toate șansele sa nu se materializeze, din cauza unei condiții impuse de conducerea Societații de Transport București. In cea de-a cincea zi de greva spontana, aproximativ 20% din autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele programate sa lucreze au ieșit pe traseu. „Va comunicam disponibilitatea Consiliului de Administrație pentru intalnirea solicitata, la ora 9. Intalnirea este condiționata de confirmarea in prealabil ca intreg personalul angajat a reluat lucrul, conform programului”, se arata in adresa transmisa sindicaliștilor duminica seara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

