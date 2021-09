Stiri pe aceeasi tema

- Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Presedintele american, care urmeaza sa sustina un discurs marti, la New York, in fata Adunarii Generale a ONU, va afirma ca "nu crede in notiunea unui nou Razboi rece", a declarat luni un inalt responsabil al administratiei americane, relateaza AFP. Joe Biden "va declara maine ca nu crede…

- Presedintele american Joe Biden va vorbi pe 21 septembrie in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York, a anuntat luni Casa Alba intr-un comunicat, noteaza news.ro. Reuniunea, care a avut loc anul trecut pe ecrane interpuse din cauza pandemiei, va fi organizata in format hibrid…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…