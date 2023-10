E criza totala in industria modei! Banii din conturile celor mai bogați afaceriști dispar subit! Vremea de toamna neobisnuit de calda din Statele Unite pana in Europa reduce vanzarile de pulovere si alte haine groase, pe masura ce se apropie perioada critica a cumparaturilor de sarbatori, au spus directorii unor retailerii importanti, inclusiv de la H&M, iar unele magazine reduc deja preturile pentru a evita sa ramana cu produsele nevandute, relateaza Reuters, conform News.ro.

In ultimul an, comerciantii cu amanuntul de imbracaminte au incercat sa elimine stocurile in exces, care s-a acumulat…