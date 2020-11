Stiri pe aceeasi tema

- Premierul etiopian Abiy Ahmed le-a acordat duminica seara un termen de 72 de ore fortelor rebele din regiunea Tigray pentru a se preda, in caz contrar urmand sa fie lansata o ofensiva asupra capitalei regionale Mekelle, transmit Reuters si AFP. ''Va cerem sa va predati pasnic in…

- Conducatorul armatei etiopiene l-a acuzat joi pe Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul executiv al OMS și cel mai cunoscut membru al minoritații etnice tigray, ca a facut lobby și a încercat sa procure arme pentru liderii regiunii macinate de conflict, relateaza AFP și Barrons.Premierul…

- Etiopia pare sa se apropie cu pași rapizi de un razboi civil, premierul Abiy Ahmed, un laureat al premiului Nobel pentru pace, anunțând luni o operațiune militara „finala” împotriva guvernului regiunii Tigray din nordul țarii, transmite BBC.Luptele dintre forțele guvernamentale…

- Oficialii unui oraș din Japonia spun ca au scapat de lupi dupa ce au montat lupi roboți in mai multe zone. Decizia a fost luata de autoritați dupa ce ani de zile au avut loc zeci de atacuri, iar doua dintre ele s-au incheiat cu moartea a doua persoane, scrie The Guardian.

- Ministrul spaniol pentru migrație a admis ca Insulele Canare se zbat sa faca fața sosirii a peste 11.000 de migranți anul acesta dar afirma ca guvernul depune eforturi pentru a crește capacitatea de recepție și a gestiona mai bine migrația pentru a preveni moartea oamenilor pe mare, transmite The Guardian.Arhipelagul…

- In contextul pandemiei de covid-19, TAROM a anunțat reducerea salariilor angajaților cu 20%. Conform unui comunicat emis marți seara, cmpania anunța masuri in ce privește reducerea programului de lucru pentru salariați. Vești proaste de la Tarom. Decizia e radicala, nu e cale de intoarcere Astfel, toți…

- Autoritațile din mai multe state europene le cer tinerilor in mod special sa respecte regulile de prevenție a infecției cu coronavirus, in condițiile in care statisticile arata ca aceștia sunt primii responsabili pentru noua creștere a numarului de cazuri COVID, scrie The Guardian. Ministrul Sanatații…

- Clubul Viitorul a anuntat in aceasta seara ca Gica Popescu a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Presedintele formatiei dobrogene, 52 de ani, nu prezinta simptomele specifice, dar asteapta indicatii de la DSP. Oficialii formatiei patronate de Gheorghe Hagi au asigurat ca meciul cu Universitatea…