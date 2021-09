Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul SUA in afacerea submarinelor este "iritant si deceptionant", a declarat marti ministrul german al afacerilor externe Heiko Maas, pe marginea Adunarii Generale a ONU, relateaza AFP. "Pot intelege furia prietenilor nostri francezi (...) ceea ce s-a decis - si modul in care s-a decis - este…

- New York (sediul Natiunilor Unite), 21 sep /Agerpres/ - Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti…

- Danemarca intentioneaza sa coreleze acordarea ajutoarelor sociale pentru imigranti cu exercitarea unei activitati de 37 de ore pe saptamâna în scopul încurajarii integrarii acestor persoane, a anuntat marti guvernul social-democrat de la Copenhaga, unul dintre cele mai dure din Europa…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- „Oamenii n-ar trebui sa vina in Europa, ci sa ramana in regiune. Sarcina noastra este sa stabilizam regiunea si sa ne asiguram ca organizatiile internationale care lucreaza acolo sunt corect finantate”, a declarat ministrul de Interne danez Mattias Tesfaye, potrivit presei internaționale.Si omologul…

- Deși noul ministru de finanțe a spus imperativ, din prima zi de mandat, sa nu mai fie intrebat despre firmele familiei sale, apar documente in care am descoperit ca nu ajung 10 emisiuni sa vi le spunem pe toate.Familia Vilceanu are o istorie politica și de afaceri extrem de interesanta in județul Gorj…

- Aliati europeni ai Statelor Unite pledeaza pentru reanalizarea functionarii Aliantei Nord-Atlantice dupa decizia "unilaterala" a presedintelui Joseph Biden privind retragerea din Afganistan, considerata un esec, conform cotidianului Financial Times. "Aliatii europeni sperasera ca alegerea…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat satisfacția ca gazoductul Nord Stream 2 dintre cele doua țari lor se apropie de finalizare, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit AFP."Liderii sunt încântați sa vada ca Nord Stream 2 este pe…