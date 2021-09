Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si Statele Unite trebuie sa intensifice actiunile in scopul "consolidarii increderii", afirma Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, in contextul crizei dintre Paris si Washington, informeaza cotidianul Le Figaro. Josep…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va discuta miercuri cu omologul sau american Joe Biden despre criza deschisa intre Paris si Washington vizavi de un contract pentru constructia de submarine cu Australia, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal, relateaza AFP si Reuters.

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a denuntat din nou luni, pe pamant american,"o lipsa de consultare" din partea Statelor Unite in criza submarinelor, precum si perpetuarea reflexelor unei perioade despre care spera ca s-a incheiat, transmite AFP. "Subiectul este in primul…

- Franta a anuntat ca isi recheama imediat ambasadorii din Statele Unite si Australia, in semn de protest fata de decizia presedintelui Biden de a semna cu Australia un acord de furnizare a unor submarine cu propulsie fara consultarea oficialilor francezi. Ministrul francez de externe a precizat ca decizia…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken și șeful diplomației franceze Jean-Yves Le Drian au inaugurat zilele trecute – in gradina rezidenței ambasadorului Franței in Statele Unite – replica Statuii Libertații de la New York. 14 iulie, Ziua naționala a Franței, a fost celebrata in prezența miniștrilor…

- La 135 de ani de cand ''sora ei mai mare'' a sosit in portul New York, o replica la scara mica a Statuii Libertatii a fost instalata in Washington drept simbol al prieteniei franco-americane la capatul unei calatorii marcate de numeroase masuri de precautie, informeaza AFP. …

- In vigoare din 2014, autorizatia transfrontaliera ce permite acordarea ajutorului umanitar sirienilor fara aprobarea Damascului se refera la un singur punct de trecere, cel de la Bab al-Hawa (nord-vest), prin Turcia, care deserveste regiunea rebela din Idleb, unde traiesc aproximativ trei milioane de…