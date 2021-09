Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput discutii intre compania franceza Naval Group si autoritatile australiene privind posibile despagubiri financiare dupa ruperea unui mega-contract de constructie de submarine pentru Canberra, a anuntat marti Ministerul francez al Armatelor, relateaza AFP. "Au avut loc discutii…

- Criza submarinelor intre Franta, SUA si Australia constituie "un semnal de alarma pentru toti in UE", a apreciat marti la Bruxelles secretarul de stat german pentru afaceri europene, Michael Roth, citat de France Presse, potrivit Agerpres. "Trebuie sa ne intrebam cum putem sa ne consolidam…

- Criza diplomatica fara precedent intre SUA si Franta s-a facut simtita luni pe culoarele Adunarii Generale a ONU, chiar daca presedintele american Joe Biden parea sa urmareasca o calmare prin redeschiderea frontierelor cu Europa, comenteaza marti France Presse intr-o ampla sinteza, potrivit Agerpres.…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a denuntat luni "lipsa de loialitate" din partea SUA in criza submarinelor pe care o traverseaza cu Franta, relateaza AFP. Uniunea Europeana cere Washingtonului o "clarificare" pentru "a incerca sa inteleaga mai bine care sunt intentiile din…

- Presedintele american, care urmeaza sa sustina un discurs marti, la New York, in fata Adunarii Generale a ONU, va afirma ca "nu crede in notiunea unui nou Razboi rece", a declarat luni un inalt responsabil al administratiei americane, relateaza AFP. Joe Biden "va declara maine ca nu crede…

