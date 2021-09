Criza submarinelor: Franța anulează un eveniment festiv la Washington Autoritațile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi pentru AFP un oficial sub condiția anonimatului, dupa încalcarea &"contractului secolului&" de furnizare a submarinelor franceze catre Australia, ceea ce a generat o criza transatlantica.



Aceasta recepție, la reședința ambasadorului francez la Washington, trebuia sa sarbatoreasca aniversarea unei batalii navale decisive a Razboiului de Independența al Statelor Unite, încheiata cu o victorie a flotei franceze asupra flotei britanice pe 5 septembrie 1781.



​Franța a negat joi…

Sursa articol: hotnews.ro

