Premierul britanic Boris Johnson a cerut miercuri Frantei, recurgand la o exprimare in ''frangleza'', sa-si revina dupa ce si-a exprimat furia fata de pactul de securitate in Indo-Pacific incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, relateaza AFP si dpa. "Cred ca a venit timpul ca unii dintre prietenii nostri cei mai dragi din lume sa-si revina vizavi de toate astea", le-a spus el jurnalistilor britanici in timpul unei vizite la Washington, folosind o expresie pe jumatate in franceza pentru "get a grip" (a-si reveni, a-si recapata controlul), respectiv "prenez un grip". "Donnez-moi…