- Premierul britanc Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude sa elibeze mai multe vize temporare pentru a interveni la reducerea deficitului de soferi de camioane si cisterne, care a generat criza de combustibil din Marea Britanie, informeaza Reuters, citata…

- Sectorul agricol din Marea Britanie a avertizat ca sute de mii de porci ar putea ajunge in situatia in care vor trebui sa fie sacrificati in urmatoarele saptamani, daca Guvernul de la Londra nu va elibera vize care sa permita intrarea in tara a mai multor macelari, transmite Reuters. Lipsa…

- Pentru Nicolae, patronul unei mici firme de transport international de marfa din Romania, criza de soferi din Marea Britanie ar putea fi exact ce ii trebuie pentru a-si tine firma pe linia de plutire, transmite Reuters. Marea Britanie are nevoie urgent de 100.000 de soferi de camion, rezultat…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a facut marti un apel catre automobilisti sa se abtina sa isi umple cu combustibil vechile sticle de apa, dupa ce achizitiile de panica au provocat lungi cozi la benzinarii in ultimele zile, informeaza Reuters, informeaza AGERPRES . “Incepem…

- Economia mondiala trece prin cea mai neagra perioada. Europa se confrunta cu mari probleme privind energia și combustibilul.Cele mai multe țari au inceput sa ia deja masuri. Autoritațile britanice au decis limitarea consumulul de motorina și benzina și le-au cerut locuitorilor sa nu intre in panica…

- Executivul de la Londra a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca, o schimbare neasteptata in politica sa de imigratie post-Brexit, transmite AFP. Aceste permise pe o perioada de trei luni, din octombrie pana in…