- Presedintele chilian Sebastian Pinera a recunoscut ca au existat cazuri de abuz si excese ale politiei in timpul protestelor din Chile, care au inceput in urma cu 22 de zile, si s-a aratat dispus sa schimbe Constitutia, informeaza TVE.

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a anuntat sâmbata o ampla remaniere a guvernului, într-o încercare de a calma protestele masive din ultima saptamâna împotriva inegalitatilor sociale, transmit AFP si Reuters,

- Chile este "in razboi", a afirmat duminica presedintele Sebastian Pinera, a carui tara este zguduita de trei zile de revolte si jafuri care au facut sapte morti, cea mai grava explozie sociala din ultimele decenii, noteaza AFP.

- Presedintele Republicii Chile, Sebastian Pinera, a decretat vineri seara stare de urgenta la Santiago si i-a incredintat unui militar responsabilitatea de a asigura securitatea, dupa o zi de ciocniri violente izbucnite in urma protestelor impotriva cresterii preturilor la transportul cu metroul,…

- Presedintele chilian Sebastian Pinera a confirmat vineri noapte ca guvernul a decretat stare de urgenta in capitala Santiago in urma protestelor care au creat haos in oras in ultimele zile, potrivit rtve.es.

- Poliția israeliana a anunțat joi ca l-a reținut pe ministrul palestinian pentru Afacerile Ierusalimului, Fadi al-Hadami, pentru încalcarea legii care interzice orice activitate politica desfașurata de Autoritatea Palestiniana în orașul Ierusalim, potrivit Mediafax care citeaza Al Jazeera.…

- Ministerul palestinian pentru Afacerile Ierusalimului a informat, prin intermediul unui comunicat, ca polițiștii au percheziționat locuința ministrului și l-au reținut ulterior. Autoritatea Palestiniana descrie arestarea lui Hadami ca fiind parte a unei „campanii de harțuire”.„Acesta este…