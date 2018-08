Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta pleaca astazi in Macedonia, pentru turneul international de la Struga, care se va derula intre 15 si 19 august. Formatia constanteana va evolua in grupa 2, in care se va duela cu Alingsas Suedia miercuri, Zelenizciar Nis Serbia vineri si cu Struga…

- ACS Poli Timișoara a disputat astazi un amical cu divizionara C Millenium Giarmata in care a surprins prin numarul mare de jucatori straini primiți in probe. Formația lui Ionel Ganea s-a impus insa cu 2-0 dupa pauza prin reușitele a doi jucatori deja legitimați. Vestea ca clubul a depus actele pentru…

- ACS Poli a revenit in B dupa trei ani, in condiții grele și cu o infrangere la un scor rușinos. Nou promovata SSC Farul, echipa suporterilor constanțeni, o necunoscuta totala dupa ce a intampinat la randul ei mari probleme in aceasta vara, a ajuns sa le acorde o corecție elevilor lui Ionel Ganea. Timișorenii…

- FC Ripensia se intoarce cu bine din prima deplasare a campionatului. Timișorenii s-au vazut egalați in repriza secunda de Dacia Unirea Braila, formație care de abia s-a incropit pentru noul sezon. Mai mult, gazdele puteau prelua conducerea, dar au irosit o lovitura de pedeapsa. Pana la urma elevii lui…

- Cel mai tare meci a fost cel de pe „Dan Paltinisanu”, dar de aceasta data nu a mai fost pe teren ACS Poli Timisoara, asa cum se intampla permanent pana acum o saptamana, ci ASU Politehnica. Echipa a avut meciul oficial de prezentare, impotriva unei formatii puternice, Zimbrul Chisinau. Gazdele au…

- Formația pregatita de Ionel Ganea a disputat primul amical dupa revenirea din cantonament. ACS Poli s-a impus in fața divizionarei C din Ghiroda cu 3-0, dar pana la pauza Golda și compania nu reușisera sa-i invinga pe Gakos și Andrei Filip. Revenit in echipa, cel puțin deocamdata, Alex Popovici a semnat…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…

- Dinamo și Steaua se intalnesc in "Sala Dinamo" in meciul 2 din Finala Ligii Naționale. In primul meci dinamoviștii s-au impus, iar daca vor caștiga azi vor deveni campioni pentur al 3-lea an la rand. La partida au asistat pentru cateva momente și jucatorii de la echipa de fotbal a lui Dinamo. Formația…