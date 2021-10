Deficitul global de cipuri ar putea persista inca doi-trei ani inainte de a se fi incheiat, a declarat pentru CNBC președintele Hisense, unul dintre cei mai mari producatori de televizoare și articole de uz casnic din China. Companiile de electronice de larg consum dar și producatorii de autovehicule se confrunta cu o penurie de semiconductori. […] The post Criza semiconductorilor va dura cațiva ani. SUA și China se bat, companiile pierd first appeared on Ziarul National .