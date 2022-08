Stiri pe aceeasi tema

- Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar…

Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial pentru acest ingredient utilizat la gatit, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg."Daca nu…

Valurile de canicula care au lovit Spania in ultimele luni ameninta sa reduca semnificativ productia de ulei de masline a celui mai important exportator mondial, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, transmite Bloomberg.

Companiile de handling care activeaza pe aeroportul Otopeni, mai exact patru firme, au pierdut 600 de angajati in perioada 2019-2021, conform calculelor facute de ZF pe baza datelor publice, scrie Mediafax.

- Productia de energie este in pericol, criza alimentara se amplifica, un sfert din capacitatea lacurilor de acumulare este goala. Jumatate din depozitele de gaze romanesti sunt goale, iar o treime din productia de grau si jumatate din productia de porumb a

- Stellantis, grupul multinațional de automobile, și-a lansat propriul serviciu de inchirieri auto. Acesta se numește Electric As You Go și, așa cum sugereaza numele, este un serviciu de inchiriat mașini complet electrice. Serviciul a fost lansat pentru a face accesul catre vehicule electrice mult mai…

- Pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru care este din punctul lui de vedere motivul pentru care s-a ajuns la situația aceasta de criza in ceea ce privește aeroporturile și inghesuiala creata. „Acesta este motivul real al situației generale din aviație: profitul mai intai! Cu toate ca aproape toți operatorii…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre masurile asteptate in coalitie privind modificarea Codului Fiscal, in privinta introducerii impozitului progresiv, ca ”nu putem sa venim acum sa spunem ca schimbam Codul Fiscal in plina criza, cand…