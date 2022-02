Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune deblocarea a aproape 42 de miliarde de euro din banii publici in favoarea industriei semiconductorilor, in ideea de a-si reduce dependenta fata de Asia in acest sector strategic in care exista in prezent o criza de aprovizionare. “Este vorba de o investitie majora”, a declarat…

- Comisia Europeana va propune marti deblocarea a aproape 42 de miliarde de euro din banii publici in favoarea industriei semiconductorilor, in ideea de a-si reduce dependenta fata de Asia in acest sector strategic in care exista in prezent o criza de aprovizionare, informeaza AFP,

- Comisia Europeana va propune marti deblocarea a aproape 42 de miliarde de euro din banii publici in favoarea industriei semiconductorilor, in ideea de a-si reduce dependenta fata de Asia in acest sector strategic in care exista in prezent o criza de aprovizionare, informeaza AFP.

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea de a dobandi noi puteri, inclusiv cea de a controla exporturile, care i-ar oferi capacitatea de a proteja lantul de aprovizionare al blocului comunitar in perioade de criza, transmite Bloomberg. Comisia Europeana, Executivul comunitar, va dezvalui o propunere…

- Țarile UE nu au reușit sa ajunga la un acord cu privire la criza energetica. Liderii europeni au venit cu diferite propuneri, insa nu s-a ajuns la un consens. Joi au avut loc doua intalniri la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat despre soluții pentru combaterea crizei energetice. Dupa lungi…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca s-a angajat la cheltuieli mai mari decat cele recomandate de instituția europeana cu scopul de a reduce deficitul, in cadrul procedurii de deficit excesiv, declanșat dupa ce țara noastra a depașit ținta europeana de 3%.„Țintele pentru ieșirea din procedura de…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, sustine ca nu este admisibil sa toleram sute de decese din cauza COVID-19, care altfel ar fi putut fi prevenite, precizand ca rolul certificatului verde digital este de triaj epidemiologic. Valeriu Gheorghita a declarat, joi,…

- Comisia Europeana a adoptat, in data de 12 noiembrie, un plan de urgența pentru aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentara in vremuri de criza, pentru a se asigura ca cetațenii nu se confrunta cu penurii de alimente. Autoritațile UE, cele naționale și regionale vor juca un rol esențial in…