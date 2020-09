Criza sanitară schimbă obiceiurile turiștilor Piața calatoriilor aeriene s-a indreptat catre rezervarile de ultim moment, zboruri cu sens unic și mai multe rute interne, pe masura ce consumatorii se confrunta cu schimbari rapide din cauza COVID-19, potrivit unui nou raport al site-ului de cautare și rezervare online Skyscanner. Noua tendința va fi un avantaj pentru operatorii de transport cu preț […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, afirma ca in momentul de fata ne aflam intr-o criza economica suprapusa peste criza sanitara, dar ca nu se asteapta sa urmeze "o criza imensa". "Suntem in criza economica, dar suntem intr-o criza care este suprapusa peste o criza sanitara. Nu as spune ca urmeaza…

- Gabriela Firea a avut joi, 3 septembrie, o intalnire cu investitorii din București, carora le-a prezentat programe de sprijin pentru mediul privat din Capitala. Primarul general al Capitalei susține ca firmele private trebuie ajutate sa depașeasca contracția economica inevitabila dupa crima sanitara.„Criza…

- Festivalul Filmului Spaniol din Malaga inaugureaza vineri cea de-a 23-a sa editie (21- 30 august), dupa ce a fost amanata in luna martie in plina criza a coronavirusului, devenind astfel prima mare reintalnire a industriei cinematografice dupa izolarea determinata de pandemie, relateaza EFE, potrivit…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, afirma ca motiunea de cenzura depusa de PSD nu are niciun motiv "serios", iar social-democratii "nu vor mai castiga niciodata increderea romanilor pe care i-au mintit si saracit ori de cate ori au fost la

- Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura pregatita de PSD este ”un gest de iresponsabilitate”. Orban considera ca actualul Guvern gestioneaza cu profesionalism criza sanitara și criza economica, remarcand ca exista un trend de scadere a numarului de infectari cu noul coronavirus.”Socoteala…

- Alegerile au complicat adoptarea de masuri pentru a atenua criza sanitara, astfel ca mai intai trebuie rezolvata criza medicala si apoi vor putea fi luate masuri mai puternice de relansare a economiei, a afirmat, joi, presedintele CFA Romania, Adrian Codirlasu. "Inainte de alegeri este o volatilitate…

- “Astfel, mumarul contractelor de munca desființate de la mijlocul lunii martie, moment la care a fost instaurata starea de urgența, și pana la finele lunii iulie se situeaza la circa 900.000, potrivit datelor oficiale, semnificativ mai mult de jumatate dintre acestea fiind contracte cu norma intreaga,…

- Criza sanitara i-a determinat pe angajații romani sa-și dramuiasca banii cat mai bine, limitandu-și cheltuielile la strictul necesar, și sa incerce sa economiseasca mai mult, arata datele unui sondaj...