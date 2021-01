Criza sanitară s-a resimțit în buzunarele românilor: Cum a afectat pandemia economiile anagajaților Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a generat și o criza economica. Anul precedent a repezentat pentru majoritatea o perioada grea din punct de vedere al veniturilor. Mulți dintre romani nu au mai putut „sa puna bani la saltea”. Un studiu al Asociatiei Romane a Bancilor arata ca doar 4 din 10 romani mai reușesc acum sa puna bani deoparte. Inainte de criza sanitara, aproximativ doua treimi dintre romani reuseau sa economiseasca bani. Un procent de 68% dintre romani reuseau sa economiseasca bani inainte de pandemie. Acum procentul celor care fac economii este de doar 39%. Același… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

