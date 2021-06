Stiri pe aceeasi tema

- Reincep evenimentele de cultura gastronomica Banat Bruch. Din iunie, puteți lua masa intr-o gospodarie din Timiș, cu mancare tradiționala și produse de-ale locului. Puteți ințelege mai bine importanța consumului de mancare locala și chiar puteți opta pentru concedii de tip slow travel in zonele rurale.

- Guvernul german va majora previziunea de crestere economica pentru 2021 datorita rezistentei bune a industriei si in pofida noilor restrictii legate de criza sanitara, a afirmat sambata intr-un interviu ministrul economiei, Peter Altmaier, noteaza AFP. "In ianuarie, am pronosticat o crestere…

- 4 din 10 companii active de pe piata autohtona erau deja vulnerabile inainte de impactul economic negativ cauzat de pandemia Covid-19 pe parcursul anului 2020, arata datele transmise, joi, de Coface Romania.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a afirmat vineri ca nu exista un singur loc in Sanatate care sa nu fie afectat de politizare, cu referire la directorii Directiilor de Sanatate Publica. El a sustinut ca a oprit, alaturi de cativa colegi, "banii pentru presa in plina criza sanitara".…

- Deputatul liberal Nelu Tataru a afirmat, miercuri seara, ca ar fi dispus sa preia din nou functia de ministru al Sanatatii, daca partidul ar decide acest lucru, insa a precizat ca in cadrul coalitiei portofoliu este al USR.

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca "revocarea lui Vlad Voiculescu a venit mult prea tarziu pentru mulți romani care și-au pierdut viața sau și-au distrus sanatatea".Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reactionat dupa demiterea lui Vlad Voiculescu si sustine ca…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, arata raportul PwC Global Crisis Survey 2021, potrivit caruia 20% dintre oamenii de afaceri considera ca situatia…

