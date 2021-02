Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane din Capitala au fost puse sub acuzare pentru de inselaciune si fals, infractiuni comise in forma continuata, dupa ce in ultimele luni au depus la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala documente false in urma carora 80 de oameni au beneficiat de ajutoarele acordate de autoritati celor…

- Un video prin care s-a explicat modul in care vaccinul anti-Covid a putut fi dezvoltat atat de repede, a fost postat marți de catre Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania pe contul oficial de Twitter. In primul rand, pentru ca este o urgența mondiala. Prin concentrarea de expertiza,...…

- Tunisia marcheaza joi 10 ani de la caderea regimului lui Zine el Abidine Ben Ali doar prin cateva emisiuni speciale, dar fara drapele sau manifestatii, cu strazi goale din cauza interdictiei de deplasare dictate in urma agravarii epidemiei de COVID-19, relateaza France Presse. 'In…

- Criza sanitara a afectat grav veniturile tuturor. Daca inainte de pandemie doua treimi dintre romani reuseau sa economiseasca fie si cativa lei pe luna, acum doar 4 din 10 mai pot pune bani deoparte, iar asta pe termen scurt, arata un studiu. Pentru mai multa siguranta, unii isi tin economiile in banca.…

- General maior medic conf.univ. dr. Florentina Ionița-Radu, managerul Spitalului Universitar de Urgența Militar Central Dr. Carol Davila” a participat luni, ora 11.00, la Palatul Victoria, la semnarea contractelor de finanțare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din București…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca la trei decenii de la revoluția din 1989, Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. „A trecut un an de la alegerile prezidențiale, un an din cel…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Romania nu era pregatita de pandemie, neavand stocurile necesare, autoritatile fiind confruntate cu o situatie ”incredibila”. Orban a precizat ca in Bucuresti sunt zilnic 700 – 1.000 de cazuri, iar presiunea pe DSP si Serviciul de Ambulanta este uriasa,…

- Birourile de vot s-au deschis marti dimineata in Iordania, pentru un scrutin legislativ lipsit de mize majore, dar care are loc pe fondul unei crize economice agravate de pandemia cu noul coronavirus, relateaza AFP. Peste 50.000 de membri ai fortelor de securitate au fost mobilizati in cele 12 guvernorate…