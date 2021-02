Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți comercianți iși muta sau extind afacerile pe Internet. Au venituri mai mici din cauza crizei sanitare și vor sa faca economii mai ales din plata chiriilor. Unii au ales aceasta varianta ca sa nu-și piarda clienții fideli.

- Magazinele online de vinuri au inregistrat o creștere consistenta a comenzilor: un fenomen care sa accentuat incepand cu luna martie, in corespondența cu Lockdown impuse pentru pandemie coronavirus. Prin urmare, este evident ca, fiind obligați sa ramana acasa,Romanii s-au trezit cumparand pe Internet…

- Criza sanitara a afectat grav veniturile tuturor. Daca inainte de pandemie doua treimi dintre romani reuseau sa economiseasca fie si cativa lei pe luna, acum doar 4 din 10 mai pot pune bani deoparte, iar asta pe termen scurt, arata un studiu. Pentru mai multa siguranta, unii isi tin economiile in banca.…

- Criza sanitara a inceput la sfarșitul anului 2019, continuand in diverse valuri pe parcursul anului 2020. Drept urmare a instaurarii starii de urgența in mai toate statele lumii, comerțul tradițional (in magazine terestre) a fost inlocuit cu achiziția de produse din magazinele online. In decembrie 2019,…

- Peste jumatate din bugetul mediu de 1.059 de lei, pe care romanii il aloca pentru Sarbatorile de iarna, va fi cheltuit pe mancare (51%), arata rezultatele unui studiu de specialitate publicat azi și citat de agerpres . Pe baza afirmatiilor respondentilor, bugetul mediu al romanilor de Sarbatori in 2020…

- Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o scadere de 4% in prima jumatate a anului, la 8 miliarde de lei, adica aproape 1,7 miliarde de euro, a anuntat joi Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), care arata totodata ca s-a inregistrat o crestere importanta…

- "Veniturile, la finalul acestui an, sunt estimate in jur de 337 miliarde lei, 32,2% din PIB, dintre care 298 de miliarde de lei sau 27,4% din PIB din economie si 39 de miliarde din fonduri nerambursabile. De ce este important aceasta cifra? Pentru ca atat veniturile bugetului general consolidat, cat…

- In contextul in care toate școlile au intrat in scenariul roșu, iar cursurile s-au mutat exclusiv in mediul online, abandonul școlar este o problema din ce in ce mai grava. Mulți elevi nu au acces la Internet și nu au nici resursele necesare pentru a putea participa la orele online.