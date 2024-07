Stiri pe aceeasi tema

- O mare parte din Europa era deja panicata de un al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump, de teama ca SUA ar putea taia ajutorul militar pentru Ucraina daca va caștiga in alegerile din noiembrie. Apoi, Trump l-a ales pe J.D. Vance pentru poziția de vicepreședinte - un „dezastru” pentru Ucraina…

- Ucraina este pregatita sa coopereze cu Partidul Republican daca Donald Trump va fi ales din nou președinte al SUA, a declarat luni Volodimir Zelenski, in cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la Kiev, relateaza Kyiv Independent.

- Marea Britanie a virat spre centru-stanga: laburistii au obtinut joi o victorie zdrobitoare la alegerile legislative, punand capat celor 14 ani de putere conservatoare si deschizand usile din Downing Street 10 liderului lor, Keir Starmer, comenteaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit exit-poll-urilor,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca si-ar dori sa auda clarificari din partea lui Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA, despre modul in care intentioneaza sa puna capat razboiului declanșat de Rusia in doar 24 de ore.„Daca Trump stie cum sa puna capat acestui razboi…

- Criza politica provocata de dizolvarea Adunarii Naționale starnește uimire și ingrijorare in randul vecinilor noștri. Ar putea duce si la un declin major și prelungit al Franței pe scena internaționala. In cel mai rau moment. Pe masura ce ne confruntam cu o succesiune de crize geopolitice, incepand…

- In contextul creșterii influenței extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, se pregatește sa preia presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene incepand cu 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot…

- Dupa comemorarea debarcarii din Normandia, presedintele american Joe Biden efectueaza sambata prima sa vizita de stat in Franta, iar gazda sa, presedintele Emmanuel Macron, etaleaza tot fastul ceremonial pentru a celebra o relatie care a revenit pe drumul cel bun dupa cateva hopuri, scrie AFP. Dupa…

- Președintele francez Emanuel Macron aterizeaza duminica in Germania pentru o vizita de stat de trei zile, urmata de o reuniune bilaterala a cabinetului, in contextul in care cele doua mari puteri ale UE incearca sa dea dovada de unitate inainte de alegerile europarlamentare din 9 iunie. Calatoria lui…