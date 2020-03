Acordul dintre UE si Turcia privind migratia este valid si ''pe deplin pus in aplicare'', a declarat sambata presei premierul bulgar Boiko Borisov, informeaza agentiile BTA si DPA. "Bulgarii pot dormi bine", a spus el, referindu-se la un numar mare de migranti care fac presiune la granita greaca cu Turcia, la distanta de cativa kilometri de locul unde incepe sectiunea bulgara a granitei sud-estice a Uniunii Europene. Bulgaria a luat masurile necesare in urma cu ani, a spus liderul conservator, astfel incat presiunea migrantilor care incearca sa patrunda "este egala cu zero". Borisov…