Criza provocată de coronavirus creşte riscurile traficului de persoane, avertizează ONU Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC) a avertizat miercuri cu privire la riscurile crescute ale traficului de persoane din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus care face ca victimele sa fie si mai vulnerabile, relateaza AFP.



"In conditiile in care (criza provocata de) COVID-19 restrictioneaza circulatia, absoarbe resursele destinate aplicarii legii si reduce serviciile publice si sociale, victimele traficului de persoane au si mai putine sanse sa poata scapa si sa gaseasca ajutor", a declarat Ghada Wali, director executiv al UNODC, citata intr-un comunicat.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

