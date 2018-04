Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul vizitei oficiale pe care seful Executivului roman o face in Statul Israel. Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind…

- "Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliana la propunerea parții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare,…

- Conducerea Camerei Deputaților a aprobat vizita lui Liviu Dragnea in Israel. Președintele Camerei Deputaților urmeaza sa plece miercuri seara in vizita oficiala, efectuata la invitația premierului Benjamin Netanyahu. Președintele PSD, Liviu Dragnea, se afla in perioada 25-26 aprilie intr-o vizita in…

- Vizita premierului Dancila in Israel, discutata in ultima ședința a conducerii Camerei. Potrivit documentului dezbatut in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, Adrian Mladinoiu, actual secretar de stat in Guvern, a fost responsabil de pregatirea deplasarii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca a reusit sa discute cu presedintele Klaus Iohannis despre relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim, dupa ce, initial, nu i-a raspuns presdintelui la telefon intrucat era la Simfonia Lalelelor. Intrebata de unde stia liderul PSD Liviu Dragnea despre Memorandumul…

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul.

- Premierul Viorica Dancila va pleca, la mijlocul saptamanii viitoare, intr-o vizita oficiala in Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevarul. In sedinta de ieri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat in MAE,…