Stiri pe aceeasi tema

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv demonstrand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, potrivit R eures. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un „caracter mafiot”, dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP,…

- Seful statului bulgar a cerut, sambata, demisia Guvenului, caruia i-a denuntat "caracterul mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de Parchet, instrumentalizate, potrivit lui Rumen Radev, de premier, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceste perchezitii, care au avut…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator

- Seful statului bulgar Rumen Radev a cerut, sambata, demisia Guvenului, caruia i-a denuntat "caracterul mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de Parchet, instrumentalizate, potrivit lui Rumen Radev, de premier, scrie AFP.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca incompetenta are culoare politica, fiind "marca inregistrata a celor doua partide care fac jocurile in Parlament si in Guvern", si acuza cele doua institutii ca, intr-o situatie de criza internationala, "se joaca de-a politica, spre rusinea lor si drama cetatenilor".…

- Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Corneliu Furculița, este de parerea ca opoziția nu va demite Guvernul Chicu, pentru ca nu este pregatita sa-și asume criza pandemica. “Nu știu care forțe politice ar dori in situația de azi sa demita Guvernul. Vreau sa vad forța politica, care ar vrea sa-și…

- Reprezentantii USR spun ca este necesara demisia ministrului de Interne, Marcel Vela, cu cat mai repede, cu atat mai bine. "Demisia ministrului de interne Marcel Vela devine un act necesar menit sa restabileasca increderea in capacitatea guvernului de a gestiona criza prin care trecem", afirma ei.