- Protestatari din Armenia au blocat miercuri cateva artere rutiere in capitala Erevan si o sosea spre aeroport, dupa ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anuntat marti o campanie nationala de nesupunere civica ca urmare a respingerii de catre parlament a candidaturii sale la functia de…

- Parlamentul armean a respins marti candidatura opozantului Nikol Pasinian la postul de premier, dupa ce acesta a amenintat, cu cateva ore mai devreme, cu un ”tsunami politic” daca nu este ales, relateaza AFP. Pasinian a chemat la blocarea drumurilor, cailor ferate si aeroporturilor din tara, transmite…

- Partidul Republican aflat la putere a votat marti contra lui, din cei 100 de deputati care au participat la scrutin, 55 fiind impotriva, iar 45 au sustinut candidatura liderului protestelor antiguvernamentale.'Vom ramane aici', a declarat David, un tanar de 19 ani, unul dintre cei care…

- In Armenia, miscarea de protest nu slabeste, iar criza politica se agraveaza. Noi mitinguri sunt planificate astazi dupa doua saptamani deproteste anti-guvernamentale. Puternicii oligarhi armeni incearca sa-si salveze afacerile, dar unii dintre ei au plecat in strainatate, in Rusia, in Europa sau in…

