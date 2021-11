Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Alfred Simonis considera ca situația de pe scena politica indreptațește PSD sa aiba prima opțiune pentru desemnarea unui premier, anunța Mediafax. „Situația in care se afla astazi scena politica ne indreptațește sa avem prima opțiune in a solicita primul-ministru. In acest moment…

- Lipsa evoluțiilor pe subiectul contractului de achiziție a gazului este o incercare a Gazprom-ului de a ne da o lecție politica. Este opinia fostului director ANRE, Victor Parlicov, potrivit caruia Moscova și-ar dori implicarea in negocieri a factorilor de decizie politici de la Chișinau. In același…

- Presedintele bulgar Rumen Radev va dizolva cea de-a 46-a Adunare Nationala si va numi un cabinet interimar joi, 16 septembrie, a anuntat luni secretariatul de presa al presedintelui, citat de BTA si MIA. Legislativul trebuie dizolvat dupa ce trei grupuri parlamentare (Exista un astfel de popor,…

- In contextul in care s-a aflat ca moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR urmeaza sa fie citita, joi, in plenul Parlamentului, dar ca se așteapta decizia CCR-ului, inainte de a se stabili cand anume vor avea loc dezbaterea și votul, liderul principalei formațiuni de opoziție a facut unele precizari.…

- Criza politica in care ne aflam iși are inceputurile in decembrie 2020, cand președintele Romaniei, sfidand realitatea politica rezultata in urma alegerilor parlamentare, și-a instalat guvernul sau compus din pierzatorii scrutinului din 6 decembrie, susține senatorul PSD Angel Tilvar, care face un…

- Miza actualei batalii e dezvoltarea Romaniei, care, deși toate partidele și tendințele din societate o doresc, e vazuta in mod diferit cand vine vorba despre caile de urmat. Soluțiile ne despart și niciuna dintre variante nu are majoritate in societate. Nici președintele Iohannis și nici cealalta tabara…

- In plina criza politica, PSD va prelua șefia Senatului. Anca Dragu este plecata intr-o delegație in strainatate și a delegat atribuțiile. In prima perioada, interimatul a fost asigurat de vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu (PNL), iar de luni, șefia ii revine vicepreședintelui Senatului, Vasile…

- Criza politica in Rominia. Coalitia de guvernare de la Bucuresti este la un pas de destramare, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Tensiunile latente dintre PNL si USR-PLUS, doua dintre partidele majoritatii parlamentare, s-au acutizat miercuri seara, cind premierul Florin Cițu l-a demis pe…